Biographie

Projet du chanteur et compositeur Mark Everett, Eels a su, en près de 20 ans de carrière, imposer un style sombre et inventif auprès du grand public. A l’instar d’un Stephen Malkmus, le groupe arrange des mélodies relativement simples à sa sauce, n’hésitant pas à les passer à la moulinette électronique. Une originalité qui permettra à la formation de perdurer, et de s’affirmer un peu plus d’album en album. Si Eels est le bébé d’Everett, les musiciens qui composent le groupe sont presque interchangeables. Selon les albums et les humeurs du chanteur, le line-up a vite fait d’être chamboulé… Peu importe, c’est avant tout son projet. Sa thérapie même. Véritable catharsis, c’est au travers de ses morceaux qu’Everett vide son sac, évoquant ses malheurs et ses angoisses. Côté musique, si la tendance est au rock dépressif teinté de folk, il ne faut pas s’étonner de voir le groupe dégainer un orchestre au coin d’un morceau, ou se laisser aller à quelques airs de musique traditionnelle russe. A mi-chemin entre le rock et le trip hop, Eels a su développer une identité musicale unique, mère de son succès. © Nicolas Gal/QOBUZ