Biographie

En 1999, la maison de production turinoise Bliss Corporation incite trois de ses DJs à former Eiffel 65. Le nom du groupe est trouvé de manière aléatoire par un ordinateur, cette méthode de production industrielle n'empêche pas le groupe de sortir avec « Blue (Da Ba Dee) », un hit mondial en 1999. Ainsi lancé, Eiffel 65 enchaîne avec un autre tube, « Move your Body ». L'album Europop, toujours en 1999, parvient à se classer no 4 aux Etats-Unis. Contact! (2001) et Eiffel 65 (2003) perpétuent le succès, avant qu'Eiffel 65, devenu un duo, ne se transforme en Bloom 06 pour des raisons contractuelles. Ce n'est qu'en 2010 que le groupe se produit à nouveau à trois et sous son nom, avec le retour aux affaires de Gabry Ponte. Alors que les fans attendent impatiemment un nouvel album qui concrétisera les retrouvailles, le flou est entretenu avant que la formation ne repousse le projet sine die. En attendant, le groupe passe la décennie sur les routes et publie deux nouveaux singles : l'un en 2016, « Panico » et l'autre en 2020, « Auto Blu ». Ce dernier, enregistré avec le jeune rappeur italien Shiva, redonne vie à l'ancien tube d'Eiffel 65. Le pari est rapidement récompensé avec une première place dans les charts italiens pour le tube ressuscité. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020