Biographie

Artiste dominicain établi en Suisse, El Tiger pratique le reggaeton, le dembow, la house latino, le crunk, et même la bachata et le mambo. Ce spécialiste des sons caribéens commence à se faire un nom en Europe avec Corazon Latino en 2011. El Tiger sort en août 2012 « Mira » avec la charmante Dj Muñeka. Issu de son premier album, ce dembow au rythme particulièrement enlevé se veut une réponse musicale à « Baila Morena » de Lucenzo. Le succès ne se fait pas attendre et « Mira » se classe un peu partout dans les meilleures rotations en discothèques.