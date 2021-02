Biographie

EL VY réunit Matt Berninger, chanteur et parolier de The National, et Brent Knopf, musicien et producteur de Portland derrière les groupes Menomena et Ramona Falls. Paru en octobre 2015, leur premier album, Return To The Moon, est un projet mûri de longue date et qui remonte à l’époque où leurs formations respectives partageaient l'affiche de petites salles à moitié vide de la côte ouest des Etats-Unis…Cette amitié nouée autour de fortes affinités musicales vit les deux Américains échanger ébauches de titres, idées et paroles au fil des années pour finalement se réunir fin 2014 afin d’enregistrer l’album. Un bel opus pop où le timbre grave et lancinant et le sens de la mélodie immédiatement reconnaissables de Matt Berninger rencontre les arrangements et à la production inventive de Brent Knopf.© CM/Qobuz