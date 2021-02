Biographie

Né de la scission (et même – à tous les sens du terme – de la rupture) du groupe Suede, Elastica fut un groupe de brit-pop féminin lorgnant même sur le punk. Groupe erratique qui connut des hauts et des bas entre 1993 et 2001, se permettant même d’égratigner les scores de ventes d’Oasis au passage, Elastica connut presque une décennie enchantée avant que le départ de plusieurs membres ne sonne le glas d’une formation qui avait réussi à se hisser aux sommets de la brit-pop. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015