Biographie

Née en 1990 à Manchester autour de Guy Garvey (chant), Craig Potter (claviers), Mark Potter (guitare), Pete Turner (basse) et Richard Jupp (batterie) sous le nom de Mr Soft puis de Soft dans les années 90, la formation indie pop britannique Elbow entame sa carrière discographique avec deux maxis indépendants au tournant de la décennie avant de signer chez V2 pour son remarqué premier effort de 2001, Asleep in the Back. Décrite comme une formule progressive sans soli par le groupe, la recette d'Elbow fait à nouveau mouche sur ses deux successeurs, mais c'est The Seldom Seen Kid de 2008 qui lui ouvre les portes d'un grand public lui restant fidèle sur ses efforts suivants, à l'instar de Little Fictions, son septième effort studio de 2017. © TiVo