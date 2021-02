Biographie

De son véritable nom Alexander Kotz, Elderbrook voit le jour à Londres le 28 novembre 1992. Il débute la musique alors qu’il est âgé de 16 ans et joue d’abord avec un groupe de rock indépendant avant d’opter pour une carrière solo trois ans plus tard, d’abord en tant qu’artiste folk. Il fréquente ensuite l’université où il est exposé pour la première fois à la culture électronique. Il décide ainsi d’écouter plusieurs sous-genres de musique electro et de dance pour se perfectionner dans ce domaine. Peu de temps après, grâce à ses vocaux caractéristiques, il forge son style en infusant du hip-hop. Après avoir quitté l’université, il opte pour le pseudonyme Elderbrook et publie un premier EP éponyme qui se fait remarquer sur les réseaux sociaux et notamment via SoundCloud. Armé de critiques flatteuses, il poursuit son parcours en collaborant avec le duo allemand Andhim en 2015. Il collabore ensuite avec CamelPhat et est choisi pour remixer le tube « Rockabye » de Clean Bandit, s’offrant ainsi un important coup de projecteur sur son travail.Tandis que le titre « Cola », enregistré avec CamelPhat, obtient une nomination aux Grammy Awards et caracole dans les charts britanniques en 2017, il est lui-même remixé par d’autres artistes, notamment Robin Schulz. En 2019, il publie le single « Something About You » avec le groupe de drum’n’bass Rudimental, et s’offre une percée spectaculaire dans les charts américains. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019