Biographie

Le duo de pop funky et futée Electric Guest se compose de Asa Taccone (frère de Jorma Taccone de Lonely Island) et Matthew Compton. Si Taccone aide son frère et ses acolytes de Lonely Island à produire des tubes comme "Dick in a Box", c'est en Compton qu'il trouve son collaborateur naturel. Il rencontre ce dernier par l'intermédiaire de son ami Brian Burton, alias Danger Mouse, avec qui il partageait une maison à Los Angeles. Taccone et Compton s'attèlent à la réalisation d'un premier album avec Burton, qui si elle s'avère prendre six ans, voit la mixture funk, soul, soft rock, disco et pop du duo prendre la forme finale de l'abum Mondo, sorti en avril 2012. © TiVo