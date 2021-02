Biographie

L'ambitieuse et irrésistible fusion de pop Beatlesque, d'arrangements classiques et d'iconographie futuriste a porté Electric Light Orchestra vers un succès commercial massif tout au long des années 1970, relancé dans la deuxième partie des années 2000 grâce à une série de publicités pour la télé. ELO est formé à Birmingham, Angleterre, en automne 1970, des cendres du groupe excentrique pop-art the Move, réunissant le leader Roy Wood le guitariste/compositeur Jeff Lynne, le bassiste Rick Price, et le batteur Bev Bevan. Annonçant son intention de " reprendre là les choses là où 'I Am the Walrus' les a laissées ", le quartette cherche à embellir son rock mélodique engageant avec des fioritures classiques. © Jason Ankeny /TiVo