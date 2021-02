Biographie

Né et élevé en Israël, le saxophoniste Eli Degibri commence à jouer de la mandoline dès l’âge de 7 ans dans un programme de musique au conservatoire de musique de Jaffa. Trois ans plus tard, c’est après avoir assisté à un concert de jazz qu’il tombe amoureux du saxophone et change d’étude pour s’y consacrer.A seize ans, Eli Degibri est déjà un des noms qui comptent sur la scène israélienne et s’établit comme musicien professionnel. La même année,1994, il est sélectionné pour recevoir une bourse pour le programme d’été du Berklee College, bourse qu’il obtiendra une seconde fois l’année suivante. Deux ans plus tard, à l’âge de 18 ans, Eli Degibri reçoit une bourse pour l’année au Berklee College of Music, il déménage alors aux Etats-Unis. Après un an à Berklee, il est un des six musiciens sélectionnés dans le monde entier pour assister à la prestigieuse Thelonious Monk Institute of Jazz Performance où il étudie et joue avec des légendes du jazz comme Ron Carter, Benny Golson, Jimmy Heath et Clark Terry.Après avoir été diplômé de la Monk Institute avec les honneurs en 1999, Eli Degibri rejoint The Herbie Hancock Sextet et parcourt le monde entier. Aux côtés du légendaire pianiste, il est récompensé par 3 Grammy Award pour l’album Gershwin’s World. Toujours avec Herbie Hancock, il participe au DVD The Jazz Channel Presents Herbie Hancock.En 2002, après avoir déménagé à New York, Eli Degibri forme son premier quintet avec Kurt Rosenwinkel, Aaron Goldberg, Ben Street et Jeff Ballard et joue régulièrement dans les meilleurs clubs de jazz de New York. Cette même année, il devient le saxophoniste soliste du quartet du batteur Al Foster .En 2003, Eli Degibri sort son premier album avec son quintet, In The Beginning, sous le label Fresh Sound. La même année il est un des premiers artistes choisis par la Fondation de l’Excellence Culturelle Israélienne. Ainsi fait-il parti des artistes / ambassadeurs de la culture israélienne dans le monde entier et participe largement de la vogue du jazz israélien auprès des Avishaï Cohen, Omer Avital, Shaï Maestro, etc. En 2006, Eli Degibri sort son second album Emotionally Available, toujours sous le label Fresh Sound avec son quartet (Aaron Goldberg, Ben Street et Jeff Ballard). Cette même année, il sort One Little Song, une collaboration avec le pianiste Kevin Hays et reçoit les honneurs israéliennes avec le Prime Minister Award for jazz composition, reconnaissance de son grand talent de composition et d’écriture. L’année suivante, il participe à Love, Peace and Jazz !, un live d’Al Foster enregistré au légendaire Village Vanguard de New York, un disque bien noté par la critique. En 2008, il participe également au DVD The Paris Concert d’Al Foster. Cette même année, il forme un nouveau trio avec Gary Versace et Obed Calvaire et réalise son quatrième album Live at Louis 649 sous le prestigieux label New Yorkais Anzic Records. En 2009, il rejoint deux brillants jazzmen new yorkais, le bassiste Matt Penman et le batteur Ari Hoenig avec lesquels il forme le Degibri-Penman-Hoening Trio. Les trois musiciens jouent leurs propres compositions. En 2010, Eli Degibri sort un cinquième album, Israeli Song chez Anzic Records. Dans ce disque, le saxophoniste israélien a réuni deux de ses mentors, deux légendes du jazz, le bassiste Ron Carter et le batteur Al Foster et un des pianistes parmi les plus innovants, Brad Mehldau.Fort d’une carrière de plus de seize ans comme saxophoniste, compositeur et leader de groupe, Eli Degibri s’est imposé comme une des personnalités attachantes avec lesquels il faut désormais compter dans le monde du jazz, se plaçant volontairement dans cette école du jazz israélien fort en vogue, dont le succès international a été ouvert par Avishaï Cohen, contrebassiste avec lequel Eli Degibri se produit régulièrement. L’album Twelve signé sur le label français Plus Loin Music devrait l’imposer définitivement en France comme l’une des voix proéminentes du saxophone ténor de jazz en dehors de tout communautarisme.