Biographie

Guitariste et chanteur de soul et de blues, Eli « Paperboy » Reed - de son vrai nom Eli Husock - est né à Brookline (Massachusetts), en 1983. Fils d'un critique musical, il complète son éclectisme par l'apprentissage du piano et de l'harmonica. C'est sur les scènes du Mississippi qu'il se fait connaître et où il acquiert son surnom « Paperboy ». Découvert par le chanteur de soul devenu pasteur Mitty Collier, il forme son propre groupe The True Loves après une année d'études au Berklee College de Boston. En 2005, il enregistre son premier album indépendant, Sings « Walkin' and Talkin' (For My Baby) » & Other Smash Hits, qui le voit programmé sur la scène du festival texan South by Southwest. Signé par le label Q Division Records, Eli « Paperboy » Reed & the True Loves rencontre le succès critique avec l'album Roll with You (2008). Sa notoriété grandissante lui permet d'enregistrer l'album suivant Come and Get It (2010) pour Capitol, puis Nights Like This (2014), pour Warner Bros. Précurseur du courant néo-soul des années 2000, Eli « Paperboy » Reed retrouve les racines du gospel dans l'album My Way Home (2016) et enregistre 99 Cent Dreams (2019) dans le fameux studio de Sam Phillips. Entre ces deux productions pour le label indépendant Yep Roc Records, il signe l'album en public Eli Paperboy Reed Meets High & Mighty Brass Band (2018). En 2020 succèdent les EP Ace of Spades et Dream Lover. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020