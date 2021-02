Biographie

La pianiste/chanteuse/compositrice Eliane Elias est connue pour son style musical immédiatement reconnaissable qui parvient à mélanger ses racines brésiliennes et sa voix sensuelle avec ses talents d’instrumentiste et de compositrice jazz et classique. Née en 1960 à Sao Paulo, au Brésil. Elias dévoile des talents musicaux dès son plus jeune âge. Elle commence à étudier le piano à l’âge de 7 ans et est déjà capable, à 12 ans, de retranscrire les solos des grands maitres du jazz. Dès l’âge de 15 ans, elle devient professeur de piano et d’improvisation dans l’une des plus prestigieuse école de musique du Brésil. Elle commence sa carrière en tant qu’artiste à 17 ans en accompagnant les musiciens brésiliens Toquinho et Vinícius de Moraes En 1981, Eliane part s’installer à New York et décroche en 1982 une place dans le groupe de jazz fusion Steps Ahead (codirigé, à l'époque, par Mike Mainieri et Michael Brecker) grâce auquel elle se fait connaitre internationalement. Son premier album sort en 1984 : c’est une collaboration avec Randy Brecker intitulée Amanda. Peu après elle démarre sa carrière solo qui donnera naissance à plus d’une vingtaine d’albums. Au fil de son parcours, Elias a su associer avec brio son extraordinaire jeu de piano, son don pour la composition et ses magnifiques interprétations vocales.En 2015, son album Made In Brazil marquait un retour musical au pays pour Eliane Elias. C’était en effet la première fois depuis 1981, date de son arrivée aux États-Unis, qu'elle enregistrait un album sur sa terre natale. A l’arrivée, la grande force d’Elias était de réussir à embarquer l’auditeur dans un Brésil d’une sensualité folle, même lorsque le répertoire était connu.Cette parenthèse hors du temps, hors des modes, est toujours de mise pour Dance Of Time, enregistré lui aussi au Brésil et qui parait en mars 2017. Mais cette fois, Eliane Elias offre un arc-en-ciel retraçant toute sa carrière. Elle convie ainsi de nombreux amis musiciens, certains qui furent à ses côtés dès ses débuts. Ainsi, avec notamment Randy Brecker, Mike Mainieri, Mark Kibble de Take 6, Amilton Godoy, Toquinho et João Bosco, elle se jette essentiellement dans les bras de la samba. Encore plus que sur Made In Brazil, une véritable joie de vivre et de jouer suinte de ce disque estival qu’elle chante avec son habituelle sensualité... © LG & CM/Qobuz