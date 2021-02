Biographie

Le producteur Elijah Woods et la chanteuse Jamie Fine se sont rencontrés en 2014 à Ottawa, dans l’Ontario, au Canada. Ils font rapidement de la musique ensemble, de manière indépendante et participent en 2017 à l’émission de télé-réalité canadienne The Launch, qui suit des artistes émergents en compétition pour déterminer lequel d’entre eux aura la chance de commercialiser un single. C’est ainsi qu’ils touchent un large public et voient leur carrière véritablement lancée grâce au titre « Ain’t Easy », publié par le label Big Machine Records en 2018. Celui-ci connaît un beau succès dans les charts canadiens et leur permet d’être nominés à deux reprises aux Juno Awards en 2019. C’est également cette année-là que sort leur premier LP, intitulé 8:47, sur lequel figure notamment un autre tube, « You ». © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019