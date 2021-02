Biographie

Chanteuse, musicienne et pédagogue, l'Albanaise Elina Duni (née en 1981) base sa carrière en Suisse où elle fonde son propre quartette de jazz pour l'album Baresha (2008). Deux ans plus tard sort Lume Lume, acclamé par la critique spécialisée. Signée sur le label ECM, Elina Duni reste très attachée à ses racines balkaniques qu'elle développe sur les albums suivants Matanë Malit (2012) et Dallëndyshe (2015). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015