Biographie

Révélée au festival de Salzbourg en 2003, El?na Garan?a est considérée comme l'une des plus grandes cantatrices de sa génération. La mezzo-soprano lettonne née en 1976 s'est distinguée dans plusieurs opéras de Mozart, de La Clémence de Titus à Cosi fan tutte, et a participé à l'enregistrement d'une Norma de Bellini très remarquée en 2008. Présente sur toutes les grandes scènes internationales, elle consacre plusieurs enregistrements à des récitals tels Bel Canto (2009), Habanera (2010), Romantique (2012) et le recueil d'airs sacrés Meditation (2014), avec son mari le chef d'orchestre Karel Mark Chichon. En 2016, lre récital Revive la voit chanter sous la direction de Roberto Abbado. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016