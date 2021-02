Biographie

Eliot Vassamillet, plus connu sous son nom de scène Eliot, est né à Mons, en Belgique, le 29 décembre 2000. Remarqué dans l'émission The Voice Belgique en 2018, l'étudiant au collège Saint-Stanislas de Mons, alors âgé de dix-huit ans, est sélectionné pour représenter son pays au 64e Concours de l'Eurovision qui se tient à Tel-Aviv, en Israël, le 18 mai 2019. C'est avec une chanson composée par Pierre Demoulin, du groupe Roscoe, et écrite avec lui, « Wake Up », qu'Eliot se présente et se place en quatrième position du concours. Le titre qui s'était déjà classé dans les meilleures ventes du pays atteint la 27e place du classement wallon et la 35e du classement flamand au mois de mars. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019