Biographie

Née à Tbilissi (Géorgie), durant l'ère soviétique le 23 novembre 1945, Elisabeth Leonskaïa (ou Leonskaja en langue anglaise) est une enfant douée pour le piano. Étudiante au Conservatoire de Moscou, elle donne son premier récital à onze ans et remporte un par un de grands prix de concours internationaux comme le Prix Enescu à Bucarest, le Concours Reine-Élisabeth à Bruxelles et le troisième grand prix du Concours Long-Thibaud à Paris (1965). Remarquée par Sviatoslav Richter, qui devient son tuteur et ami, tous deux se produisent en duo lors de concerts et de son côté, Elisabeth Leonskaïa poursuit une carrière de soliste jalonnée d'enregistrements pour le label d'État Melodiya. En 1978, à l'âge de 33 ans, elle quitte l'Union soviétique pour vivre à Vienne, en Autriche. Une carrière internationale s'ouvre alors à la pianiste qui se produit au festival de Salzbourg et joue avec des formations renommées comme l'Orchestre philharmonique de New York, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, l'Orchestre de Cleveland, l'Orchestre philharmonique de Londres et le Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre symphonique de la BBC, l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich, l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, entre autres. Spécialisée dans le répertoire romantique (notamment Beethoven, Schubert, Brahms), elle fait ses débuts au Carnegie Hall de New York en 2006 dans le Concerto pour piano n° 2 de Prokofiev sous la direction de Kurt Masur et enregistre des récitals en soliste comme l'album Paris (2013). En 2020 paraît un récital consacré à Schumann. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019