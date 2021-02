Biographie

Sous la définition de l'expression « enfant de la balle » pourrait facilement se trouver la photo d'Élizabeth Blouin-Brathwaite. En effet, la fille de Johanne Blouin et Normand Brathwaite, aujourd'hui chanteuse et percussionniste, a pratiquement fait ses premiers pas sous les yeux du public. Avec un premier album, « Un monde merveilleux », à l'âge de 11 ans, difficile de faire plus précoce. Depuis, elle a étrenné sa voix puissante sur plusieurs albums collectifs, en plus d'être choriste pour de nombreux artistes – Lulu Hughes, Gregory Charles, Garou – et la populaire émission « Belle et bum ». Depuis 2014, Élizabeth ose se mettre à l'avant de la scène en offrant des performances énergiques où elle reprend des airs populaires.