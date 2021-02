Biographie

Native de Londres (le 3 novembre 1994), Ella Mai Howell dite Ella Mai grandit à New York puis retourne dans la capitale anglaise où elle poursuit ses études musicales dans un conservatoire spécialisé. En 2014, elle est encore étudiante lorsqu'elle se présente devant le jury de l'émission X Factor, en tant que membre du trio Arize. Sans résultat probant, le groupe se sépare et Ella Mai continue seule avec l'enregistrement d'un EP diffusé par SoundCloud. Le producteur de rap DJ Mustard s'intéresse alors à elle et la signe sur son label 10 Summers, distribué par Interscope Records, en janvier 2016. Un mois plus tard sort l'EP Time, auquel collabore Ty Dolla $ign sur le titre « She Don't », très remarqué. Son deuxième EP, Change, paraît en fin d'année avec l'extrait « Lay Up ». Trois mois après, en février 2017, suit l'EP Ready qui apporte un an plus tard son premier grand succès à la chanteuse de R&B, « Boo'd Up », classé n°52 au Royaume-Uni et n°5 aux États-Unis (n°1 dans les sections R&B). Nicki Minaj et Quavo en font par la suite un remix, quand Ella Mai se prépare à sortir le morceau suivant « Trip » (août 2018, n°47 au Royaume-Uni et n°11 aux États-Unis). Les deux hits internationaux figurent sur le premier album sans titre d'Ella Mai, qui paraît en octobre 2018. Celui-ci se classe n°5 aux États-Unis et n°18 au Royaume-Uni et dévoile un autre extrait, « Shot Clock ». En 2019, Ella Mai obtient le Grammy Award de la « meilleure chanson R&B » pour le titre « Boo'd Up ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019