Biographie

Etoile montante de la scène techno berlinoise dans les années 1990, la DJette et productrice Ellen Allien réalise un coup d'éclat avec son album Berlinette (2003). A la tête d'un petit empire, entre son label Bpitch Control et sa ligne de vêtement, elle est désormais une figure incontournable dans le paysage de l'electro expérimentale. Avec le disque Sool (2008), elle s'oriente vers une techno minimale plus abstraite. Toujours à la pointe des dernières tendances, Ellen Allien présente en 2010, le mix CD Watergate 05 puis en mai Dust , véritable nouvel album. En 2013, la berlinoise réalise LISm, un album expérimental et introspectif, suivi en 2017 de l'album Nost (paru en triple vinyle). © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2017