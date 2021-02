Biographie

A la fois artiste polymorphe, égérie, et sex-symbol, Elli Medeiros a traversé les époques, sans jamais perdre une once de sa séduction et sa facilité à passer d'un film d'art et essai à un blockbuster, du rock à la mode, du punk avec Jacno au sein des Stinky Toys à la bédé. L'Uruguayenne vole d'un succès à l'autre depuis « Toi mon toit » (1986) à la maturité de son album homonyme, vingt ans plus tard.