Biographie

Chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste, Ellie Goulding (née Elena Jane Goulding dans le Herefordshire le 30 décembre 1986) entame sa carrière en 2007 pour connaître un premier succès trois ans plus tard avec le titre « Starry Eyed », extrait de l'album Lights. Sorti en mars 2010, ce premier essai classé n° 1 outre-Manche ressort en novembre sous le titre Bright Lights, augmenté de six titres dont la reprise de « Your Song » (Elton John), qui se classe n° 2. Ellie Goulding apparaît alors comme la révélation du moment dans le domaine electro pop, tendance folk ou parfois dance. D'autres succès suivent en cascade autour de l'album Halcyon (2012), et de son succédané Halcyon Days (2013), notamment les titres « Burn » (son premier single n° 1) et « How Long I Will Love You » (n° 3). Invitée sur deux tubes de Calvin Harris « I Need Your Love » et « Outside », Ellie Goulding ne quitte plus les classements grâce à ses compositions pour les films Divergent et 50 nuances de Grey (le n° 1 « Love Me Like You Do »). En 2015, l'album Delirium offre pour principal extrait « On My Mind ». La collaboration avec le producteur Diplo et la chanteuse Swae Lee sur « Close to Me » (2018) est suivie de titres à paraître sur l'album suivant Brightest Blue (n° 1, 2020), dont sont extraits « Hate Me » avec le rappeur Juice Wrld, « Worry About Me » avec Blackbear et « Slow Grenade » avec Lauv. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020