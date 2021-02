Biographie

Âme solitaire et contemplative, Elliot Maginot aime explorer de nouveaux sons, peaufiner les textures, manier les mots et étoffer ses orchestrations. En 2013, suite à la sortie d’un premier EP folk épuré fait maison, Elliot se taille une place sur la scène musicale montréalaise à titre d'artiste indépendant, ce qui lui permettra de se produire un peu partout au Québec et d’être remarqué par l'étiquette de disque Indica qui lui offre son premier contrat de disque. S'en suit Young/Old/Everything.In.Between, un premier disque à mi-chemin entre la pop planante et le folk-rock champs gauche. Cette première offrande qui lui vaut deux nominations au Gala GAMIQ, lui permet d'entrer en rotation sur plusieurs radios notamment CHOM et CBC music en plus de lui donner la chance de se produire dans plusieurs festivals de renoms dont Le Festival International de Jazz de Montréal , le Festival d'été de Québec, Le Festi-Voix de Trois-Rivières, le Canadian Music Week (Toronto) et Aurores Montréal (Paris). Après une tournée qui le mène dans une dizaine de pays (États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Australie) Elliot Maginot signe avec la réputée étiquette de disque Audiogram pour lancer Comrades son deuxième album, paru en novembre 2018. Co-réalisé avec Connor Seidel (Matt Holubowski, Charlotte Cardin), ce deuxième opus s’avère résolument plus pop, mais également plus sophistiqué et complexe dans ses arrangements avec des sonorités rappelant Phil Collins, The War On Drugs et Peter Gabriel. Le disque reçoit un accueil unanime de la critique (4 étoiles dans Le Devoir, 9/10 dans Exclaim!) et permet à Maginot d'élargir son public avec un premier extrait ,«Common Place», qui se hisse jusqu'en 2e position du Palmarès Correspondant des radios du Québec. La tournée Comrades mènera Maginot et ses musiciens un peu partout au Québec ainsi qu’à Toronto au mois de mai pour le Canadian Music Week.