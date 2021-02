Biographie

Elmore James (1918-1963) est l'un des meilleurs représentants du Chicago blues. Son jeu de guitare slide (au bottleneck) et son chant presque sauvage ont fait de lui un précurseur du British blues boom des années 1960, et ses titres « Dust My Broom », « The Sky is Crying » (1951), ou « Shake Your Money Maker » sont devenus des standards du genre.