Biographie

Elodie Frégé fait partie de la myriade de jeunes artistes propulsés vers la lumière par le phénomène de la télé réalité du début du 21ème siècle. Née le 15 février 1982 à Nièvre, elle apprend la guitare dès l'enfance et entame une carrière de secrétaire médicale quand elle est sélectionnée en 2003 pour la troisième édition de la Star Academy. Bien que donnée perdante face à d'autres talents comme Sofia Essaïdi, Frégé franchit tous les obstacles et se hisse jusqu'à la victoire. Son premier album éponyme suit alors de peu, avec les singles "De l'eau" et "Viens jusqu'à moi". Pour son deuxième album en 2006, Le Jeu des 7 erreurs, la chanteuse se voit épaulée par le producteur et auteur-compositeur Benjamin Biolay. © Jason Ankeny /TiVo