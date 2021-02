Biographie

Comédienne et chanteuse française révélée par ses premiers rôles dans Chante! et Clem, la française Elsa Esnoult s'impose dans les séries Dreams: 1 rêve, 2 vies (participant en outre à sa bande originale) ainsi que progressivement comme l'un des personnages principaux dans Les Mystères de l'amour, et ce dès la seconde saison en 2012. En 2014, la chanteuse publie son premier album sous la forme de Pour toi, décliné en version Deluxe en 2015 tandis que sort son Live au Divan du Monde, suivi par Tout en haut en 2016 et le single "Parce que c'est toi", puis le sobrement intitulé 3 en 2018, propulsé par le titre "Tu m'as donné". En 2019, la chanteuse revient avec un quatrième effort, 4, à son tour décliné en version Deluxe en 2020.