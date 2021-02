Biographie

Une vie à jouer du piano, et debout en prime ! Né en 1947 à Grande-Bretagne et aussi connu que la reine d'Angleterre, Elton John a vendu plus de 380 millions de disques dans le monde entier et a d'ores et déjà marqué de son empreinte le XXe siècle. Compositeur hors-pair, il dispose d'une formation classique au piano mais s'est très vite orienté vers d'autres styles musicaux incluant le jazz, le rock et le gospel. La pop dite « anglaise » reste son terreau favori sur lequel l'artiste a planté parmi les plus belles compositions de la seconde moitié des années 2000, de Song for Guy à Sorry seems to be the hardest word. On peut décomposer sa carrière en plusieurs compartiments non étanches : les années 70 qui riment avec une explosion totale du nombre de chansons mémorables (réparties sur 10 albums studios), les années 80 considérées comme plus commerciales par ses fans, les années 90 notamment marquées par la bande originale à succès du Roi Lion, et les années 2000 durant lesquelles Elton John persiste et signe dans la composition de musique de film tout en s'offrant des duos avec des chanteuses aussi célèbres que Christina Aguilera ou bien encore le rappeur américain Eminem. Artiste touche-à-tout, il continue à écrire sans discontinuer et passe surtout son temps à se faire sampler et se faire réinterpréter par d'autres artistes tant l'empreinte qu'il a laissée dans la pop et le rock est absolument indélébile. On le sait très proche de George Michael, Aretha Franklin, Al Jarreau, Cher ou encore Eric Clapton et des membres du groupe Queen. Elton John a passé plus de 40 années à se réinventer, mais il est indéniable que ses meilleures années restent celles des décennies 70 et 80. Sa vie privée a également connu des (r)évolutions, notamment quand il est sorti officiellement du placard en se mariant avec un charmant bipède et en animant des débats sur la défense des droits homosexuels. Elton John est également un fan de football depuis des lustres et possède d'ailleurs son propre club. Extravagant, dérangeant, outrageant, mais artiste aux talents multiples, Elton John n'a pas son pareil dans le paysage pop rock mondial. © JMP/Qobuz