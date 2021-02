Biographie

Le metal s'est toujours nourri des mythologies et des traditions anciennes. À tel point que le metal celtique est devenu un courant à lui seul, ranimant la foi et la langue des anciens druides. Les Suisses de Eluveitie se réfèrent au peuple gaulois des Helvètes pour asseoir leur concept. Leur folk metal aux forts accents celtisants en fait l'un des groupes phares du mouvement depuis Spirit (2006). Eluveitie assoit sa réputation en Suisse et en Allemagne avec Slania (2008). Approchant un metal mélodique, Eluveitie déploie à nouveau ses arguments pour Evocation I: The Arcane Dominion en 2009. Everything Remains (As It Never Was) est une nouvelle réussite en 2010. Eluveitie sort en 2012 son premier album concept Helvetios, suivi de Origins en 2014, puis la suite, trois mois plus tard, de Evocation, un deuxième volet nommé Pantheon. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017