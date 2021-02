Biographie

Bien que né à Glendale, en Californie, le 21 octobre 1942, Elvin Bishop grandit dans une ferme sans eau courante ni électricité de l'Iowa, puis en Oklahoma. En 1959, alors qu'il poursuit ses études universitaires à Chicago, il s'immerge dans la scène blues qu'il a découvert très tôt par la radio et décide d'apprendre à jouer de la guitare à plein temps. Sa rencontre avec l'harmoniciste Paul Butterfield débouche sur la formation du Paul Butterfield Blues Band qui se produit dans toute la région. Jusqu'en 1968, il participe à l'enregistrement de quatre albums dont The Resurrection of Pigboy Crabshaw (1967), en référence à son surnom et sa position de premier guitariste après le départ de Mike Bloomfield. Elvin Bishop développe ensuite une carrière solo prolifique ponctuée de fréquentes apparitions au Fillmore West de San Francisco, où il a élu domicile. Signé par le label Epic, il réalise notamment l'album Rock My Soul (1972). Son nouveau contrat avec Capricorn à partir de 1974 donne lieu à l'album Let It Flow (1974) et au succès « Traveling Shoes », suivi deux ans plus tard par « Fooled Around and Fell in Love », un extrait de Struttin' My Stuff (1975) classé n°3 au Billboard. À la séparation de The Elvin Bishop Group, le guitariste et chanteur marque une pause jusqu'en 1988, année de la sortie de Big Fun, pour le compte du label Alligator Records. Il se produit régulièrement et effectue une tournée avec B.B. King en 1995. Sorti la même année, Ace in the Hole est suivi trois ans plus tard par The Skin I'm In (1998), puis That's My Partner (2000), une collaboration avec le vétéran Otis « Smokey » Smothers, qui lui a appris les rudiments de la guitare à Chicago. Il revient en 2005 avec l'album Gettin' My Groove Back puis signe en 2008 The Blues Rolls On, avec les participations entre autres de B.B. King, Warren Hayes et Derek Trucks. Deux ans plus tard, ce spécialiste de la marque Gibson enregistre Red Dog Speaks, auquel succèdent Can't Even Do Wrong Wright (2014), Elvin Bishop Big Fun Trio (2017) et Something Smells Funky 'Round Here (2018), dans lequel il retrouve son amour pour le rhythm'n'blues et la soul. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015