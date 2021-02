Biographie

Né Declan Patrick MacManus en 1954 à Paddington, le britannique Elvis Costello apparaît sur la scène musicale en 1977, dans le sillon encore frais de l'explosion punk, avec un art de la vignette acide et une imagerie évoquant une sorte de Buddy Holly en colère, univers codé ne tardant pas à laisser transparaître toute la sophistication, la versatilité et la productivité de l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus fins de sa génération. Que ce soit avec The Attractions, The Imposters ou en compagnie d'autres artistes (Burt Bacharach, Allen Toussaint), de My Aim Is True (1977) à Look Now (2018), Costello sème depuis ses débuts une longue série de travaux marquée par des réussites artistiques majeures et un chapelet de singles du tonneau de "Alison", "Watching the Detectives" ou "Every Day I Write the Book". © TiVo