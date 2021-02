Biographie

Adele Emeli Sandé est née en 1987 à Alford (Aberdeenshire) en Ecosse, d'un père zambien et d'une mère anglaise. À l'âge de 11 ans, quand elle était encore à l'école primaire, elle écrit sa première chanson pour un spectacle mettant en concurrence les talents de son école. Elle affirme : « C'était la première fois que je pensais devenir auteur-compositeur. J'ai toujours su que je voulais être musicienne et que je voulais écrire. Parce que les gens que j'écoute ont tous écrit. Je n'ai jamais pensé que c'était une bonne option de chanter des chansons écrites par quelqu'un d'autre » Elle commence à chanter et écrire plus régulièrement à l'âge de seize ans. Pour tranquilliser ses parents, la jeune fille se lance dans de très studieuses études en médecine à l'Université de Glasgow où elle se spécialise en neurologie. Pendant ce temps, son manager artistique, Adrian Sykes, attendait patiemment qu'elle les termine : « Adrian respectait vraiment mon voeu, parce qu'il savait que mes parents étaient désireux que je termine l'université » Mais finalement, la musique reprend ses droits. Adele Emeli Sandé abandonne sa quatrième année de médecine en cours et débute en 2009 avec le titre Diamond Rings qu'elle écrit pour Chipmunk ; c'est un grand succès qui lui ouvre les portes du show business. Au début, Emeli Sandé avait décidé de s'appeler Adele Sandé, mais à cause de la chanteuse Adele, elle a préféré utiliser son deuxième prénom Emeli. Emeli Sandé écrit ensuite pour des artistes comme Tinie Tempah, Alesha Dixon, Cheryl Cole, Leona Lewis, Susan Boyle et Professor Green (dont elle sera son artiste invité dans son single Read all about it qui décrocha la place de numéro 1 dans les charts britanniques.). Mais elle se réserve à elle seule le titre Heaven qui séduit l'Angleterre en août 2011. Entre rap, pop, et neo-soul, Heaven se retrouve à la seconde place du hit-parade anglais - titre débutant Our version of events, son premier album solo en passe de dominer en 2012 le top des ventes britanniques. En 2011, la nouvelle idole du public britannique part en tournée avec le groupe anglais Coldplay, dont une étape l'amènera sur la scène de Paris-Bercy en décembre où le public français la découvre à son tour.On pourrait décrire la carrière fulgurante d'Emeli Sandé en quelques chiffres à faire tourner la tête : son single Next to me numéro 1 en Irlande, Our version of events numéro 1 des charts en Angleterre avec plus de 115 000 albums vendus outre-Manche en une semaine : l'album atteignait déjà courant février 2012 quelque 250 000 copies vendues en Angleterre - détrônant 21 de Adele -, sans jamais avoir quitté la deuxième place du Top Albums du Royaume-Uni, et franchissant courant mars le cap des 300 000 ventes.