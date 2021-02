Biographie

Emerson, Lake & Palmer constitue le premier supergroupe du rock progressif. Réussissant à rendre ce genre populaire et à étendre son audience de manière exponentielle en devenant un phénomène régulièrement diffusé à la radio. Leur perfectionnisme palpable aussi bien sur leur album studio que pendant leurs performances live leur permet de faire concurrence aux groupes de heavy metal qui foisonnaient à cette époque, et à démontrer que le classic rock était loin d’être enterré. La naissance du groupe trouve son origine pendant l’année 1969 lorsque le claviériste Keith Emerson, alors membre des Nices, rencontre le groupe de rock progressif King Crimson. Une possibilité de collaboration est alors évoquée. Peu de temps après, Greg Lake quitte les Crimson et rejoint Emerson. Les deux amis commencent alors à organiser des auditions pour trouver un batteur ; ils repèrent alors Carl Palmer, qui n’a alors même pas vingt ans, et l’invite à les rejoindre. Les premières répétitions du trio se font sur du répertoire issus des Nices et de King Crimson. En 1970, les ELP jouent leur premier concert au Plymouth Guildhall puis au Wight Festival où ils surprennent le public avec leur son unique et leur grande maitrise de leurs instruments respectifs. Un mois plus tard, leur premier album éponyme voit le jour. Le succès est instantané aussi bien en Angleterre qu’en Amérique. Les musiciens enchainent un an plus tard avec leur deuxième disque Tarkus qui présente une évolution dans leur musique, contenant des parties de claviers plus complexes et plus électroniques ainsi qu’une première piste occupant intégralement la première face du disque. En 1971, le trio crée l’événement en publiant l’album live Pictures at an Exhibition qui reprend en version rock la composition de Modest Mussorgsky et devient lui aussi un grand succès.Après une intense tournée, les ELP sortent en 1972 leur troisième album intitulé Trilogy. Sur cet opus, le trio est au meilleur de sa forme et offre une chanson qui deviendra sa création la plus emblématique : Hoedown. Leur album le plus populaire, Brain Salad Surgery, voit le jour en 1973. Le groupe décide alors de former son propre label, Manticore Records. Pour couronner toutes ces années de succès, ELP sort en 1974 un triple album live intitulé Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends puis ne publie pas de nouveautés pendant les trois années suivantes. Le trio en effet commence à avoir des difficultés à collaborer ensemble sur les créations de chaque membre, ces derniers partant chacun dans des directions musicales opposées. Ils refusent pour autant de sortir chacun un album solo, réalisant à quel point cette solution pourrait être risquée pour la carrière du groupe. Ils choisissent plutôt de publier en 1977 Works, Vol.1, un double album qui constitue en fait, à peu de chose près, trois albums solos de chaque musicien réunit en un volume. Cette fois-ci le succès n’est pas au rendez-vous et les ventes sont décevantes. A partir de là, la cohésion du groupe ne sera plus jamais la même, ces derniers ayant perdu toute motivation à travailler ensemble. De plus, pendant leur pause de trois ans, le paysage musical de l’époque a eu le temps de bien changer et leur rock progressif ainsi que leurs concept-albums sont des termes oubliés et mis sur le côté par la musique punk et le disco qui sont alors omniprésents. Malgré cela, ELP sort Works, Vol. 2 en 1977 qui ne constitue en fait qu’une compilation de faces B. Le prochain album intitulé Love Beach sort en 1978. Enregistré par les musiciens sans aucunes convictions, dans le seul but de remplir leurs obligations contractuelles, le disque est un échec critique et commercial. L’année suivante Emerson, Lake & Palme se dissout.Après de longues années de séparation, le trio revient sur scène avec l’album Black Moon en 1991 et un autre en 1994 : In the Hot Seat et effectue plusieurs tournées internationales pour fêter leurs retrouvailles. Pendant un moment, un autre disque est prévu mais le projet est finalement abandonné. © LG/Qobuz