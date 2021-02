Biographie

Formé par le batteur suédois Emil Brandqvist, le trio scandinave de jazz comprend son compatriote, le contrebassiste Max Thornberg et le pianiste finlandais Tuomas Turunen. Après un premier album local pour le label Frostros Records, Pappas Vardagsrum (2011), la formation signe avec le label allemand Skip Records. Son premier enregistrement sous cette nouvelle étiquette est une collaboration avec le Sjöströmska String Quartet pour l'album Breathe Out (2013). Nommé aux Echo Awards pour l'album suivant Seascapes (2015), le trio poursuit avec Falling Crystals (2016), Within a Dream (2018) et Entering the Woods (2020). La même année paraît The Concert, un enregistrement en public collégial de Skip Records, avec en vedettes le Tingvall Trio et Omar Sosa. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020