Biographie

Émile Bilodeau a grandi en écoutant les grands de la chanson québécoise, autant les monstres sacrés comme Gilles Vigneault et Félix Leclerc que les idoles des années 1990 comme Dédé Fortin et Jean Leloup. C’est donc avec un bagage poétique et politique assez fort qu’il a entamé son parcours musical en 2013, voguant de festivals en concours avec une joie de vivre contagieuse et un charisme fédérateur. Parmi ses faits d’armes, on note sa troisième place aux Francouvertes et sa victoire au Cabaret Festif! de la relève en 2015. Repéré rapidement par le directeur de Grosse Boîte, Bilodeau a visé dans le mille avec «Rites de passage», un premier album paru en 2017, qui lui a valu un disque d’or et le prestigieux Félix de la révélation de l’année. Deux ans après cette percée fulgurante, il propose un deuxième album, «Grandeur mature», où il réfléchit à l’éco-anxiété, à la langue et à la souveraineté.