Biographie

Né à Sofia en 1962 dans une famille de musiciens, Emile Naoumoff se révèle au piano, dès l'âge de cinq ans, comme un prodige de la musique et ajoute un an plus tard la composition à ses études musicales. À l'âge de sept ans, après une rencontre déterminante à Paris, il devient le dernier disciple de Nadia Boulanger, qui le surnomme " le don de ma vieillesse", jusqu'à sa disparition en octobre 1979. À l’âge de dix ans, Emile Naoumoff joue son propre Premier concerto pour piano sous la direction de Yehudi Menuhin. Au cours de cet apprentissage, Nadia Boulanger lui donne aussi l'occasion de travailler avec Clifford Curzon, Igor Markevitch, Robert et Gaby Casadesus, Nikita Magaloff, Jean Francaix, Leonard Bernstein, Soulima Stravinsky, Aram Khachaturian et Yehudi Menuhin. Parallèlement, il poursuit ses études au Conservatoire de Paris avec Lelia Gousseau, Pierre Sancan, Geneviève Joy-Dutilleux, ainsi qu'à l'École Normale de Musique de Paris avec Pierre Dervaux (direction).Après la mort de Nadia Boulanger, Emile Naoumoff reprendra les cours qu’elle donnait lors des sessions d'été du Conservatoire d'Art Américain de Fontainebleau. Il est ensuite nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Emile Naoumoff est régulièrement invité par les plus grands orchestres du monde : le Los Angeles Philharmonic Orchestra, le Berlin Symphony, le Vienna Symphony, le San Francisco Symphony, le National Symphony à Washington, le Moscow Symphony, le NHK Symphony, le Residentie Orkest of the Hague, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, la Camerata Bern… Il a travaillé étroitement avec des chefs comme Leonard Bernstein, Igor Markevitch, Leonard Slatkin, Mstislav Rostropovich, Eliahu Inbal. Il a également collaboré avec Jean-Pierre Rampal, Gérard Souzay, Yo-Yo Ma, Gary Hoffman, Olivier Charlier, Patrice Fontanarosa, Regis Pasquier, Philippe Graffin, Philippe Bernold, Gerard Caussé, Jean Ferrandis, Dominique de Williencourt et le Fine Arts Quartet. Parmi les faits saillants de sa carrière d'interprète, mentionnons une interprétation du Concerto de Grieg avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles au Hollywood Bowl et sa propre version pour piano des Tableaux d’une exposition de Moussorgsky lors d'une exposition avec le National Symphony Orchestra au Kennedy Center de Washington, sous la direction de Mstislav Rostropovitch. Ces dernières années, Émile Naoumoff a été invité à de nombreux festivals de musique tels que les Séminaires Menuhin des Amis de la Musique de Chambre de San Francisco, les Masterclasses d'été de Santander, le Verbier Academy Festival, le Banff Center, et des résidences au Conservatoire de Barcelone (ESMUC). En 1996, il a ouvert sa propre académie d'été au Château de Rangiport à Gargenville, France, dans l'esprit de Nadia Boulanger. Depuis 1998, il est professeur à Bloomington, Indiana University Jacobs School of Music. Compositeur passionné de mélodies françaises, Émile Naoumoff est connu pour sa maîtrise de la transcription. Il tient un journal vidéo des improvisations quotidiennes sur sa chaîne YouTube.