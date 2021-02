Biographie

Emily King naît le 10 juillet 1985 à New York et grandit dans un petit appartement de Lower East Side, admirant ses parents, un duo de chanteurs qui les faisait voyager avec eux, elle et son frère, lorsqu’ils partaient se produire à travers le pays. Tout naturellement, elle suit leurs traces et décide dès l’âge de seize ans de se consacrer à sa carrière musicale, quittant l’école pour cela. Elle joue dans de nombreux bars et restaurants de New York, parvenant même à se produire au CBGB ou au Bitter End, places fortes de la musique new-yorkaise. Elle signe son premier contrat en 2004 avec J Records et apparaît sur Street’s Disciple, album du rappeur Nas paru la même année, simplement créditée Emily. Il faut attendre trois ans supplémentaires pour la voir accoucher de son premier album solo, East Side Story en 2007, qui se retrouvera nommé pour le Grammy Award du meilleur album R&B de l’année. Dans le même temps, elle met à profit son expérience scénique déjà riche en tournant avec des artistes tels que John Legend, Floetry, Nas, Alicia Keys, Chaka Khan ou encore Erykah Badu. Elle est même invitée par Emeli Sandé à ouvrir pour son concert au Royal Albert Hall à Londres. Son second opus, The Switch, paraît en 2015 et s’il est salué par la critique, il n’empêche pas la chanteuse de quitter son label pour rejoindre ATO Records en 2017. C’est chez ce dernier qu’Emily King publie son troisième album studio, Scenery, en 2019. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020