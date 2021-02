Biographie

Le No Smoking Orchestra c'est, certes, la musique de nombreux films de Kusturica depuis Chat Noir, Chat Blanc (1998), mais c'est surtout un groupe qui souffle un vent de liberté sur la scène musicale yougoslave depuis le début des années 1980. A l'origine, Zabranjeno Pu?enje (Interdiction de fumer) était un groupe de rock yougoslave, devenu phénomène avec un premier album corrosif en 1984. Après 1991, il s'est divisé et une partie s'est anglicisée en devenant The No Smoking Orchestra, prolongement musical d'une oeuvre cinématographique poétique et réaliste et de son... homme orchestre. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016