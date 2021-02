Biographie

Si d'autres artistes ont pu atteindre un degré de notoriété ou des chiffres de ventes plus conséquents, peu d'entre eux peuvent se vanter d'avoir eu autant d'impact sur la musique contemporaine qu'Emmylou Harris. Née en 1942 dans l'Alabama et dotée d'un timbre cristallin, d'un talent d'écriture inné et d'une grande créativité, Harris traverse les époques en suivant son propre chemin, portant fièrement la torche de la "cosmic american music" héritée de son mentor Gram Parsons. Seul Neil Young (sans surprise l'un de ses fréquents collaborateurs) aura su comme elle générer une oeuvre aussi riche, éclectique et aventureuse qu'immédiatement identifiable, cette même approche qui rend ses travaux aussi passionnants dans les années 2010 qu'à l'aube d'une carrière marquée par la trilogie incontournable Elite Hotel, Pieces of the Sky et Luxury Liner, parue entre 1975 et 1977. © Olivier Duboc /TiVo