Biographie

Tirant son nom du roman de J.G. Ballard dont Steven Spielberg a fait un film en 1987, Empire of the Sun (Empire du Soleil en français), le duo électro-glam-pop australien hors du commun se compose de Luke Steele de Sleepy Jackson et Nick Littlemore de Pnau. Steele avait déjà travaillé avec Pnau sur « With You Forever », un morceau du troisième album éponyme du groupe, sorti en 2007. Le duo a tellement aimé cette collaboration qu'ils ont lancé leur propre projet, en s'inspirant de groupes tels que Phoenix et Daft Punk. À l'automne 2008, Empire of the Sun sort un premier album, Walking on a Dream, que les musiciens décrivent comme « un road movie spirituel ». Comprenant des chansons co-écrites par l’autre membre de Pnau, Peter Mayes, l'album devient disque de platine en Australie. © Heather Phares /TiVo