Biographie

Composé de quatre chanteuses, le groupe américain En Vogue, formé à Oakland en 1989, participe de l'émergence d'un R&B sophistiqué produit par Denzil Foster et Thomas McElroy. Son style qui mêle les influences de la soul luxueuse des années 1970 au New Jack Swing qui a alors cours apporte une reconnaissance internationale dès le premier album Born to Sing (1990), dont sont extraits les hits « Lies » et « Hold On ». Le suivant, Funky Divas (1992), s'avère le plus efficace en terme de succès avec les titres « My Lovin' », « Free Your Mind » et « Hip-Hop Lover », qui contribuent à faire de l'album un disque de platine. Après le départ de Dawn Robinson, qui collabore au groupe Mother Pearl avec les membres d'A Tribe Called Quest, c'est en trio que En Vogue enregistre son nouveau tube « Don't Let Go » et l'album EV3 (1997). Trois ans après paraît Masterpiece Theatre, suivi de l'album de Noël The Gift of Christmas (2002). Son successeur, Soul Flower (2004), est le dernier avant une longue période de silence. Le trio désormais composé de Terry Ellis (seule chanteuse du groupe originel), Cindy Herron et Rhona Bennett, revient en 2018 avec l'album Electric Café.