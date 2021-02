Biographie

Avec son hit de 1991 « Sadeness », Enigma a amené la passion new age pour les chants grégoriens et la culture de l’ancien monde dans les clubs ; le single qui en résulte est à la fois unique et irrésistible. Le reste de l'album a réussi à suivre cette tendance, sans toutefois connaître le succès du single. Sur leur deuxième album, Cross of Changes (1994), certains des éléments de l’ancien monde demeurent, mais l'angle new age est prédominant, et s'exprime dans un ensemble dance-pop grand public. Enigma 3: Le Roi est Mort, Vive le Roi (1996), The Screen Behind the Mirror (2000), Voyageur (2003), A posteriori (2006) et Seven Lives Many Faces (2008) ont suivi. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo