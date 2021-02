Biographie

Avec plus de 500 musiques de films à son actif, dont certaines pour les plus grands réalisateurs, de Sergio Leone à Henri Verneuil et passant par Brian De Palma ou encore Terrence Malick, Ennio Morricone est l’un, sinon le compositeur le plus reconnu et prolifique du XXe siècle. Classique, électroacoustique, ethnique, bruitiste, son style se nourrit de tous les genres, de tous les sons et lui confère une aura résolument avant-gardiste. Pointu, exigeant, Ennio Morricone accorde de l’importance à tous les détails. Ses mélodies intemporelles ont indéniablement marqué la culture populaire. S’il peut se vanter d’avoir composé la bande son du XXe siècle, Ennio se produit également en concert, accompagné des plus grands orchestres. Adulé dès le début de sa carrière avec la musique de Pour une poignée de dollars, réalisé par son grand ami Sergio Leone, il n’aura eu de cesse de composer, inlassablement. Très vite, son style impeccable, varié, fait d’un équilibre subtil entre tension et relâchement, est demandé par les plus grands et lui vaut de nombreux prix parmi les plus prestigieux à travers le monde. © Nicolas Gal/Qobuz