Biographie

Chanteur, compositeur et acteur français, Gaston Ghrenassia, alias Enrico Macias, est né le 11 décembre 1938 au sein d'une famille juive originaire d'un village près de Constantine (en Algérie française) ; son père (Sylvain), un fidèle de la tradition malouf (musique classique algérienne d'origine arabo-andalouse), est violoniste dans l'orchestre de Raymond Leyris (alias Cheikh Raymond). Apprenant la guitare d'abord avec son cousin Jean-Pierre puis avec des amis gitans qui l'appellent « petit Enrico », le jeune Gaston progresse vite et rejoint dès l'âge de quinze ans l'orchestre où joue son père. Il y tombe amoureux de Suzy (Suzanne Zaouch), fille de Cheikh Raymond. Craignant de ne pouvoir vivre de la musique, il postule en 1956 pour un poste de surveillant mais se retrouvera instructeur, grade créé par L'Education nationale pour pallier la pénurie d'instituteurs en Algérie. En 1961, son futur beau-père Cheikh Raymond, symbole du dialogue entre les communautés algériennes, est assassiné. En juillet, moins d'un an avant la fin de la guerre d'Algérie, alors qu'il allait épouser Suzy, Enrico quitte le pays avec sa fiancée pour rejoindre la France où la famille s'installe à Argenteuil. Puis Enrico décide d'aller vivre à Paris où il trouve des petits boulots, chante sur les terrasses des cafés, situation instable qui sera de courte durée car il est bientôt engagé au cabaret Le Drap d'Or (1962). Puis il donne son premier concert au Théâtre de Verdure à Nice et rencontre un décideur d'EMI chez qui il enregistre entre autres Adieu Mon pays qui deviendra le symbole de l'exil des Pieds-Noirs. Devant choisir un pseudonyme, il opte pour Enrico Nassia devenu "Macias" à la suite d'une erreur de transcription du label EMI. À la fin de cette même année, il assure la première partie d'un concert de Gilbert Bécaud et passe à la télévision dans l'émission "Cinq colonnes à la une" consacrée aux rapatriés d'Algérie, ce qui lui vaut une notoriété immédiate. C'est aussi en 1962 qu'il épouse Suzy. Naîtront de leur union deux enfants, Joycia et Jean-Claude dont il a aujourd'hui cinq petits-enfants. Chanteur à message mais aussi chanteur de charme, Enrico Macias se tourne vers un répertoire de chansons de variétés orientalistes où son inspiration nostalgique se mêle à la tradition française de la chanson à texte ; parmi ses plus grands succès on compte Les filles de mon pays, Paris, tu m'as pris dans tes bras, Vagabonds sans rivages, L'oriental. À partir de 1963, la carrière d'Enrico Macias explose ; après avoir assuré la première partie des Compagnons de la Chanson à l'Olympia, il part pour des tournées triomphales en France, en Grèce, en Turquie, en URSS, au Japon, aux Etats-Unis, en Israël, accumulant les succès comme Les gens du Nord, Non, je n'ai pas oublié, J'appelle le soleil, J'en ai plein mon coeur des souvenirs. En revanche, les pays arabes lui sont interdits en raison de son soutien à Israël. Enrico Macias supporte mal cet exil forcé qui le tient éloigné de l'Algérie et continue d'espérer y retourner un jour. Dans les années soixante-dix, la chanson Malheur à celui qui blesse un enfant de l'album Melisa lui vaudra un Disque d'or. En 1978, il est quand même accepté dans un pays arabe : invité du Président el-Sadate en Egypte, il chante au pied des pyramides, face à vingt-mille spectateurs arabes, lors d'un concert mémorable qui le fera "chanteur de la paix", titre que lui décerne l'ONU. En 1981, quand Sadate est assassiné, il compose à sa mémoire Un berger vient de tomber. Prenant des engagements anti-racistes, il s'investit dans les actions humanitaires, notamment auprès de l'UNICEF à qui il abandonne ses droits sur la chanson Malheur à qui blesse un enfant. Entre 1960 et 1980, Jacques Demarny sera l'auteur des paroles de la majorité de ses chansons (une centaine). La décade 2000 est ponctuée par de nouveaux albums comme Oranges amères (avec la chanson Le Voyage) en 2003, La vie populaire en 2006 et albums ou DVD live. Après le décès de sa femme Suzy fin 2008, Enrico Macias s'est tenu éloigné des studios. En 2011, il fait son retour avec Voyage d'une mélodie, un album multiculturel (il chante en plusieurs langues) aux accents de hip-hop, l'un des plus beaux du chanteur, comportant la chanson Tu n'es pas seul au monde. Un peu plus d'un an après, dans son nouvel album Venez tous mes amis, sorti en novembre 2012, il reparcourt ses 50 ans de chansons à travers des duos avec Serge Lama, Carla Bruni, Gérard Darmon, Natasha St-Pierre, Sofia Essaidi... « C'est un cadeau que les nouvelles générations de chanteurs me font. Ils l'ont fait en redonnant un nouveau souffle à mes chansons », estime-t-il. Reconnu internationalement, Enrico Macias reçoit encore le titre de "Chanteur de la paix" en 1980 des mains de Kurt Waldheim. En 1985, il reçoit la Légion d'Honneur. En 1998, il devient membre du conseil de surveillance du groupe Partouche et également directeur général délégué de la Société européenne de grands restaurants qui appartient au même groupe. En janvier 2006, Enrico Macias est décoré par le ministère israélien de la Défense « pour son soutien à l'État d'Israël et à son armée tout au long de sa carrière. Il est promu au grade d'Officier de la Légion d'Honneur en avril 2007. Et le cinéma ? Enrico Macias, qui se sent des dispositions d'acteur, y a pris goût depuis sa participation dans le film de Thomas Gilou, La vérité si je mens ! 2 en 2001. Suivront d'autres films comme Monsieur Molina de Thierry Binisti (2005), où il est juge de proximité ; Coco de Gad Elmaleh (2009) où il endosse le rôle d'un tailleur ; Bienvenue à bord de Eric Lavaine (2011) où il est lui-même comme dans L'esbrouffe de Philippe Clair (1965) ; en 2012, un troisième épisode de La vérité si je mens ! où il est Monsieur Boudboul, ainsi que la série télévisée de M6 Scènes de ménages : ce soir ils reçoivent où il joue le rôle d'un prêtre.© Qobuz 11/2012