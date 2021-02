Biographie

À l'aube du nouveau millénaire, Enrique Iglesias est l'artiste latino qui vend le plus de disques dans le monde. Fils du chanteur Julio Iglesias qui a vendu plusieurs millions de disques, Enrique fait ses débuts avec Enrique Iglesias (1995), qui se vend à plus d'un million d'exemplaires en trois mois. Son deuxième album, Vivir (1997), atteint un total de ventes mondiales de plus de cinq millions de disques et lance sa première tournée mondiale. En seulement 3 ans, Iglesias vend plus de 17 millions d'albums en langue espagnole. Enrique, son premier album chez Interscope et premier en langue anglaise, atteint le statut de disque d'or ou disque platine dans 32 pays. Iglesias alterne ensuite des albums en langue anglaise et espagnole, de Quizás (2002) à Insomniac (2007). © Ed Nimmervoll /TiVo