Biographie

Ensiferum représente fièrement le courant viking metal en Finlande. Entre death metal mélodique et citations folk, le Viking metal conjugue sauvagerie des temps anciens et poésie funèbre des mondes en ruines. Formé en 1995 à Helsinki, Ensiferum doit attendre 2001 pour sortir l'album Ensiferum. Après cette première réussite, Ensiferum ne quitte plus le peloton de tête du Viking metal. Iron (2004), Victory Songs (2007), et From Afar (2009) maintiennent une qualité d'ensemble à laquelle ne nuisent pas les changements opérés par Markus Toivonen, fondateur et leader d'Ensiferum. Unsung Heroes en août 2012 continue de colporter les légendes nordiques sur fond de metal extrême. Ensiferum garde une humeur belliqueuse avec One Man Army en 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015