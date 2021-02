Biographie

Groupe phare du black metal scandinave, Enslaved a longtemps chanté en Norvégien, Islandais et Norvégien ancien, avant de se convertir à l'anglais. Vikingligr Veldi en 1994 est ainsi difficilement compréhensible aux non initiés de ces langues nordiques. Musicalement, Enslaved évolue en 1997 vers un black metal progressif avec Eld. A partir de Monumension en 2001, Enslaved se résout à chanter en anglais, sans cesser de broder sur les légendes scandinaves. La richesse du son Enslaved explose avec Isa en 2004, pour ne pas retomber ensuite. Axioma Ethica Odini en 2010 constitue une nouvelle étape pour l'un des groupes les plus créatifs du black metal progressif. En 2011, Enslaved célèbre de fort belle manière ses vingt ans d'existence avec une tournée nord-américaine. Le groupe est de retour en octobre 2012 avec son douzième album intitulé RIITIIR. Enslaved sort In Times en 2015.