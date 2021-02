Biographie

Avec son mélange de mélodies folk, de fonds de synthétiseur, et de motifs classiques, Enya crée un style à part qui se rapproche plus du new age que de la musique folk et celtique qui ont été ses premières influences. Avec sa musique à part, onctueuse et son chant hypnotique overdubbé, "Orinoco Flow," le single phare de son deuxième album Watermark (1988), devient numéro un en Grande Bretagne et élève Enya au rang de star internationale. Son deuxième opus de 1991, Shepherd Moons, rencontre encore plus de succès, il se vend par la suite à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde entier et reste au Top 200 pendant presque quatre ans. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo