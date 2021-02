Biographie

Initialement baptisé Sahara Dust, le groupe hollandais Epica se forme en 2003 à l'initiative du guitariste Mark Jensen qui quitte After Forever pour lancer un projet de métal lyrique. A la suite du recrutement de la mezzo-soprano aux cheveux de feu Simone Simons, du guitariste Ad Sluijter, de Coen Jansen aux claviers, du bassiste Yves Huts et du batteur Jeroen Simons, Epica entre au Gate Studio de Wolsburg en Allemagne avec un orchestre et un ensemble de choeurs classiques pour enregistrer un premier album ambitieux, The Phantom Agony, mettant en avant toutes les composantes du son du groupe. Epica connaît un succès critique et commercial croissant dès la fin des années 2000 avec les opus Design Your Universe (2009) ou The Quantum Enigma (2014). © Olivier Duboc /TiVo