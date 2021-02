Biographie

« Eric B. Is President/My Melody », le premier maxi-45 tours de ce duo venu du Queens (Eric B.) et de Long Island (Rakim), a secoué New York et réinstallé James Brown, via le sample, dans l'univers du hip-hop. Les quatre brillants albums que le duo a produit au tournant des années 90, ne les ont pas empêchés de s'empêtrer dans des problèmes contractuels. Ils se sont finalement séparés en 1992 pour entreprendre de vaines carrières solos. © ©Copyright Music Story 2015