Biographie

Rejeton de la dynastie musicale familiale, Eric Benét débute au sein du groupe Benét avec sa soeur et son cousin en 1992 avant de s'émanciper en solo avec les albums True To Myself en 1996. Le suivant, A Day In The Life (1999) lui apporte un succès majeur par le duo avec Tamia « Spend My Life With You », nominé aux Grammy Awards. Après un rôle dans la série For Your Love et son mariage à l'actrice Halle Berry, Eric Benét reprend le chemin des charts avec les albums Hurricane (2005) puis Love & Life (2008). En 2010, Lost In Time marque le retour à ses influences soul. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015